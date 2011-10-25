«Проминвестбанк» получил чистую прибыль в 5,838 млн. грн.

"Проминвестбанк" (ПИБ, Киев) в январе-сентябре 2011 года получил чистую прибыль в 5,838 млн. грн., по сравнению с убытком 593,099 млн. грн. за соответствующий период 2010 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за отчетный период увеличились на 2% и на 1 октября 2011 года составили 35,279 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 13%, до 28,974 млрд. грн., обязательства - на 2,3%, до 30,71 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период оставался на уровне 5,299 млрд. грн., собственный капитал вырос на 0,5% – до 4,569 млрд. грн.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация), по состоянию на 15 августа 2011 г., владеет 97,85% акций «Проминвестбанка».