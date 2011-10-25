«Райффайзен Банк Аваль» за 9 месяцев сократил чистую прибыль на 31%

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил чистую прибыль на 31% – до 24,156 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка сократились на 3,5% и на 1 октября 2011 года составили 53,168 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 3%, до 45,111 млрд. грн., обязательства сократились 4%, до 46,567 млрд. грн. Уставный капитал оставался на уровне 3,003 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 2,5%, до 6,601 млрд. грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Австрийская группа Райффайзен владеет 96,18% акций «Райффайзен Банк Аваль».