НИИ финансового права разработает алгоритм наполнения баз данных налоговых органов - ГНСУ

Научно-исследовательский институт финансового права разработает алгоритм наполнения баз данных налоговых органов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом проинформировал заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО.

По его словам, ученые из научного учреждения, работающего при Национальном университете ГНСУ, разрабатывают новую методику обработки и хранения отчетности и другой информации, необходимой для мониторинга состояния уплаты налогов в стране.

«Мы ожидаем, что исследователи создадут действенный механизм обеспечения руководства ГНС и других органов государственной власти оперативной информацией о расчетах налогоплательщиков с бюджетами всех уровней», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Кроме того, ученым поручено разработать оптимальное штатное расписание для обслуживания новой системы обработки и хранения информации в банке данных Государственной налоговой службы.