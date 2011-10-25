В Киеве начал работу Украинско-Азербайджанский Бизнес Совет

В Киеве начала свою работу Ассоциация «Украинско-Азербайджанский Бизнес Совет».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил почетный Президент Украинско-Азербайджанского Бизнес Совета Рустам АГАЕВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, миссией Ассоциации является содействие политическому, экономическому, научному, техническому, информационному обмену, а также установление и координация взаимовыгодных экономических отношений между ведущими предприятиями Украины и Азербайджана.

При этом он добавил, что основными заданиями, которые стоят перед Украинско-Азербайджанским Бизнес Советом, являются: повышение инвестиционной привлекательности Украины и Азербайджана, улучшение имиджа стратегических партнеров перед мировым сообществом, развитие малого и среднего бизнеса в этих странах.

Р.АГАЕВ отметил, что Украинско-Азербайджанский Бизнес Совет будет создавать реальные возможности для своих членов развивать свой бизнес и становиться более стабильными в финансовых аспектах, получать постоянный поток информации для новых идей, создавать и сохранять эффективные деловые отношения с местными органами власти и другими организациями.

В свою очередь, как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Эйнуллы Ядуллы оглу МАДАТЛИ, товарооборот между Украиной и Азербайджаном по итогам 2010 года составил более 1,5 млрд. долл. «Наблюдается большой потенциал для развития сотрудничества между Украиной и Азербайджаном», – добавил он.

Р.АГАЕВ также сообщил, что в ближайшее время начнет работу аналогичный Бизнес Совет в Баку.

Справка УНИАН, Ассоциация «Украинско-Азербайджанский Бизнес Совет» (зарегистрирована в государственных органах 24 мая 2011 года), как добровольная общественная организация, была создана с целью налаживания и координации отношений между ведущими предприятиями Азербайджана и Украины, содействия политическому, экономическому, научному, техническому, информационному, культурному обмену.