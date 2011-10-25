Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0005-8,0080 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0040/8,0090, к 12:00 цены снизились 8,0010/8,0050. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0005/8,0080 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2619/24, к 12:00 цены поднялись 0,2624/28. К закрытию торгов цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,4300 (-0,4070).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3891/93, а к 15:00 выросли 1,3933/35. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1255/11,1340, к 12:00 цены ушли вниз 11,1395/11,1490. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 11,1555/11,1700.