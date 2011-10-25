«Брокбизнесбанк» сократил прибыль на 48% – до 25,367 млн. грн.

«Брокбизнесбанк» (г. Киев) в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом, сократил чистую прибыль на 48% – до 25,367 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка увеличились на 23% и на 1 октября 2011 года составили 19,398 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 4% – до 12,971 млрд. грн., обязательства – на 26% – до 17,006 млрд. грн., уставный капитал – на 2,5% – до 2,03 млрд. грн., собственный капитал – на 1% – до 2,392 млрд. грн.

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» (г. Киев) основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка являются Сергей БУРЯК, прямое участие – 48,6007%, опосредованное – 46,9926%, Александр БУРЯК, прямое участие – 46,9926%, опосредованное – 48,6007%.