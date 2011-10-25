Розничная торговля в Польше в сентябре выросла на 11,4%
Варшава. Объем розничной торговли в крупнейшей восточноевропейской экономике – Польше – в прошлом месяце в годовом выражении увеличился на 11,4% после 11,3% роста в августе.
Об этом УНИАН сообщил государственный комитет статистики GUS.
В месячном выражении торговля прибавила 1,3 процента.
Аналитики в среднем прогнозировали годовой рост на 9,3% и падение к августу на 0,1%.
По данным GUS, в прошлом месяце более всего увеличили продажи неспециализированные магазины (+29% год к году) и АЗС (+20,9%).
Как сообщал УНИАН, с начала текущего года розничная торговля в Польше в годовом выражении увеличивалась в темпе от 5,8 процентов в январе до 18,6 процентов в апреле.
От 10,9 до 13,8% рост был зафиксирован в июне, феврале и мае.
В июле и марте торговля выросла на 8,2 и 9,4 процента, соответственно.
В декабре прошлого года рост составил 12%.