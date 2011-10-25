Украина и Бразилия проведут бизнес-форумы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил на совместной пресс-конференции с Президентом Бразилии Дилмой РУССЕФФ.

По его словам, во время переговоров стороны достигли договоренности об учреждении совместных бизнес-форумов на территории Украины и Бразилии.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что первый бизнес-форум состоится в Бразилии, участие в нем примут представители крупного бизнеса, губернаторы двух стран и другие высокие должностные лица.