Руссефф: Бразилия – крупнейший торговый партнер Украины в Латинской Америке

Бразилия является крупнейшим торговым партнером Украины в Латинской Америке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Президент Бразилии Дилма РУССЕФФ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Она подчеркнула стратегический характер отношений между двумя странами.

«Мы видим положительные тенденции торгово-экономического сотрудничества, и это подтверждает важность стратегического партнерства между Украиной и Бразилией», - сказала Д.РУССЕФФ.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что по результатам переговоров сторонами были актуализированы приоритеты сотрудничества между Украиной и Бразилией во всех сферах взаимодействия, в частности, в торгово-экономической, космической, военно-технической и энергетической областях.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, поддержка межгосударственных контактов на высшем уровне является полезной для углубления взаимопонимания и активизации сотрудничества. Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что президенты договорились поддерживать действенный и постоянный диалог на уровне министров иностранных дел двух стран.

Также президенты едины во мнении относительно важности функционирования межправительственной украинско-бразильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

«Большое внимание во время нашей встречи было уделено активизации торгово-экономического сотрудничества, потенциал которого, по нашему общему убеждению, задействован еще не в полном объеме», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что по результатам переговоров было принято совместное заявление президентов Украины и Бразилии, в котором отображен весь спектр двустороннего сотрудничества и очерчены задачи дальнейшего сотрудничества.