Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0030-8,0070 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,0030/8,0070 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2616/20, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,1425/11,1495. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3927/29 (вторник — 1,3891/93).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.