Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0030-8,0070 грн./долл.
11:13, 26 октября 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,0030/8,0070 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2616/20, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,1425/11,1495. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3927/29 (вторник — 1,3891/93).
Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.
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