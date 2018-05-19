Банковский пакет: как сэкономить деньги и не "подорваться"...

Казалось бы экономическая ситуация последних лет заставила украинцев более взвешенно и рационально подходить к ежемесячным тратам. Однако, как показали последние социологические исследования, около 10% заработка наших граждан по-прежнему уходит «в никуда». При этом вопрос «как дожить до понедельника – читай - зарплаты» остается открытым для сотен тысяч украинских семей.

Решение данных проблем давно уже предлагают банки: на сегодняшний день существует ряд банковских продуктов и услуг, которые позволяют планировать, контролировать и эффективно распоряжаться семейным бюджетом. При этом крупные системные финансовые учреждения предлагают их «оптом» – подключение к пакетам услуг экономит и средства, и время клиента. Что включает подобный комплекс услуг? И в чем заключается выгода для клиента? Далее в статье обзор пакетов услуг, которые предлагают крупнейшие банки Украины.

«Современный потребитель банковских услуг становится все более требовательным: ему нужно оперативное обслуживание, качественный сервис, универсальные услуги - и все это по приемлемой цене, - отмечает Директор розничного бизнеса Надра Банка Валентина Брожик. - Поэтому пакеты услуг для физических лиц достаточно востребованы в последнее время: таким образом клиенты экономят время на обслуживание и получают выгодные тарифы».

Пакеты услуг (ПУ), которые банки предлагают клиентам, как правило, включают стандартный комплекс услуг: накопительный и депозитный счета, овердрафт, мобильный банкинг, интернет-банкинг и т.д. Однако только половина из пятнадцати крупнейших банков предлагают все перечисленные услуги в ПУ. К примеру, накопительный счет входит в состав Пакета услуг только пяти банков, при этом депозитный счет у них в рамках ПУ отсутствует. Еще реже банки предоставляют овердрафт: 4 из 15 учреждений.

Плата за оформление пакета услуг в украинских банках варьируется от 4,9 гривен до нескольких тысяч гривен. При этом на украинском рынке есть несколько банков, которые эту плату не взимают, но в таком случае банки, как правило, компенсируют эту стоимость за счет ежемесячной абонплаты.

Однако стоимость ежемесячного обслуживания в рамках пакета в целом ниже стоимости услуг в отдельности. Это позволяет клиенту оптимизировать затраты и более эффективно использовать свои средства.

В рамках пакета клиентам банка оформляется именная платежная карта с чипом/ магнитной полосой Visa Classic или MasterCard Mass. При желании клиент может открыть дополнительные карты. Есть банки, которые предоставляют клиенту эту возможность бесплатно, ограничивая только количество карт. В зависимости от класса карты стоимость открытия дополнительных карт колеблется в районе 10-30 грн за эконом-категорию и от 300 до 2 000 грн (элит – класс).

При этом уровень возможностей для клиента (процент дохода по депозитам, наличие бонусов, программа лояльности и т. д.), который в пакетах преимум-класса изначально выше. При этом тарифы на основные банковские услуги в ПУ, независимо от класса пакета, всегда ниже, чем стоимость отдельно взятой услуги. Это касается всех классов: от эконом-предложений до эксклюзивных вариантов бизнес- и премиум-класса. В сегментации клиентов банки, как правило, отталкиваются от обязательно представленной в каждом пакете услуг платежной карты определенного уровня. Чаще всего срок действия карты составляют 1-3 года, и только 3 банка предоставляют бессрочный вариант.

Кроме комплекса различных банковских предложений, подключение к пакету услуг предоставляет клиентам дополнительные бонусы и возможность участия в различных партнерских программах.

Что таится в банковских пакетах?

Банки изучают спрос и стараются, по возможности, учитывать требования клиентов, "упаковывая" в новые пакеты все больше разнообразных предложений. Среди новых на рынке выделяется Пакет услуг Надра Банка «Семейный», функциональные возможности которого позволяют на постоянной основе решать целый ряд финансовых вопросов не только клиента банка, но и членов его семьи. Например, владелец платежной карточки Надра Банка может оформить аналогичные карточки и для всех домочадцев, включая детей старше 14 лет, и, установив для каждого персональный бюджет, быть в курсе всех семейных покупок. Об этом банк в режиме онлайн с помощью SMS будет уведомлять клиента, кроме того, в конце месяца можно получить сводную таблицу всех осуществленных семьей платежей за весь месяц.

«Как свидетельствует статистика, наши граждане ежемесячно тратят около 10% своего заработка спонтанно. И при этом украинские семьи часто сталкиваются с ситуацией, когда не хватает средств на крайне необходимую вещь, - рассказывает В.Брожик. – Функциональные возможности пакета услуг «Семейный» способствует эффективному управлению семейным бюджетом».

С помощью карт семья сможет рассчитываться за товары и услуги в торгово-сервисной сети без уплаты комиссий, переводить деньги родственникам по всей Украине, снимать наличные в любом банкомате или отделении НАДРА БАНКА. Чтобы сэкономить время клиента, банк предлагает использовать функцию «Автоматические платежи»: все обязательные ежемесячные платежи, например, за коммунальные услуги, стационарную и мобильную связь, детсад и т. п. можно будет оплачивать, не посещая банк, – сумма фиксированного платежа будет ежемесячно перечисляться на указанный счет. «Автоматический платеж» удобно использовать и для целевых накоплений, причем каждый сможет это делать самостоятельно. Глава семьи – на обучение детей, жена – на отпуск, а дети – на новый мобильный телефон или игровую приставку.

В случае, когда на текущем счете недостаточно средств для нужной покупки, в рамках «Семейного» пакета можно оформить услугу «Автоматический кредит». Банк предоставит дополнительные деньги на непредвиденные расходы, которые будут возвращаться автоматически при поступлении средств на текущий счет клиента.

Наполнение пакетов услуг банков в общем не сильно отличается, при этом у каждого банка свои приоритеты в выборе клиета, соответственно одни делают акциент на работу бизнесом другие на работу с клиентами разряда VIP.

Так «Кредитпромбанк» предлагает пакет услуг «Элит» на базе платежной карты элитного класса Visa Platinum. В рамках пакета клиенты получают возможность увеличить свой доход за счет высоких процентов, начисляемых на остаток по карточному счету, и их капитализации: с увеличением остатка по карточному счету увеличиваются и начисляемые проценты.

Преобретая пакет услуг «Элит» клиент банка получает дополнительную платежную карту MasterCard Gold, две дополнительных карты класса Gold на имя доверенного лица, программу страхования владельца карты и доверенного лица при поездке за границу, обязательное подключение к услугам «Мобильный Кредитпромбанк» и «Internet-Кредитпромбанк». Кроме того, в рамках пакета клиенты, оформившие в банке депозитные вклады «Классический», «Премиальный» или «Целевой», получают дополнительный бонус до +1% к базовой процентной ставке.

Вместе с тем, всем пользователям пакета «Элит» предоставляется скидка в размере 35% на услуги аренды сейфов, а также ряд дополнительных преимуществ и привилегий, которые предлагает держателям карты Visa Platinum международная платежная система Visa International.

Большинство крупных украинских банков имеют целый ряд пакетов услуг на разный вкус и предпочтения.

Так например «Альфа-Банк» предлагает клиентам 6 пакетов услуг: Альфа-Дебют – для тех, кто пока не знаком с банковскими продуктами и имеет минимальные потребности; Альфа-Старт – для тех, кто только начинает пользоваться банковскими услугами; Альфа-Класс – для активных пользователей банковских услуг; Альфа- Престиж – для тех, кто часто выезжает за рубеж и активно пользуется банковскими услугами; Альфа-Статус – для ценителей "личного подхода" и эксклюзивных услуг; Alfa-Star – для тех, кто предпочитает оплатить стоимость пакета один раз и пользоваться в дальнейшем картой без уплаты каких-либо комиссий, в том числе снимать наличные в любом банкомате мира без комиссии.

К любому пакету услуг Альфа-Старт, Альфа-Клас, Альфа-Престиж, Альфа-Статус,Alfa-Star прилагают: карточный счет для ежедневного управления деньгами, на который можно начислять средства из любых источников дохода – зарплату, пенсию, депозит и проценты по нему и т. д., а также платежную карту любого типа в зависимости от выбранного уровня пакета, которая является инструментом доступа к деньгам на карточном счете. Кроме того клиенту открывают счет «Доходный сейф» накопительный счет с повышенной процентной ставкой, который автоматически открывается к карточному счету и дает возможность накапливать деньги и получать доход в виде процентов на остаток средств на счете. Помимо этого клиент получает доступ к интернет-банкингу, дополнительные при открытии депозита в «Альфа-Банке» в виде повышенной процентной ставки по депозиту, возможность выбрать страховку и прочая, и прочая.

Есть свои предложения пакетов услуг и у Раффайзен Банк Аваль. Пакет «Оптимальный», так же, как и продукты конкурентов “расширяет возможности управления собственными средствами, экономит время и помогает сократить расходы”. Так данным пакетом предусмотрена автоматизация платежей по кредиту, пополнение депозита, оплата коммунальных услуг или мобильной связи при помощи услуги «Постоянное поручение»; доступ к банковским услугам через разветвленную сеть банкоматов и центров самообслуживания банка по всей Украине; информирование с помощью SMS-сообщений об операциях по карточному счету при подключении к услуге «Мобильный банкинг»; карты международных платежных систем Visa и MasterCard для владельца счета и на доверенных лиц с возможностью установления персональных лимитов; ежемесячная выписка по карточному счету на адрес электронной почты; онлайн-выписка по карточному счету на сайте банка; другие услуги. Кроме того пакет «Оптимальный» содержит специальные депозитные предложения: вклад до востребования «Универсальный» — вклад со свободным доступом до всей суммы размещенных средств в любое время. При снятии средств отсутствуют какие-либо штрафные санкции. Возможность накопления средств путем пополнения счета в удобное для вас время в отделениях, киосках самообслуживания, или с помощью постоянно действующего поручения. Оплата процентов проводится ежемесячно путем капитализации. Пользователи пакета «Оптимальный» бесплатно могут открыть платежную ко-брендовую карточку «МТС — Райффайзен Банк Аваль» для участия в программе лояльности «Мобильный бонус МТС». Для зарплатных клиентов банка, которым не нужен полный набор услуг предлагается более простой базовый пакет «Оптимальный Легкий». Пакет «Оптимальный Легкий» содержит упрощенный набор банковских услуг и сервисов для клиентов, которые только начинают пользоваться банковскими услугами.

Когда банковский пакет может стать "взрывпакетом"...

Возможно с первого взгляда может показаться, что такие вот банковские пакеты сплошное благо для клиента. Но мы ведь понимаем, что основная цель работы любого банка это получение прибыли, а что для банка прибыль, то для клиента расходы. Поэтому нужно взвесить все «за» и «против», прежде чем бежать сломя голову в банк, чтобы оформить тарифный пакет.

Во-первых, пакетные услуги банков все-таки не бесплатные. Каждый месяц с вас станут списывать до 20 грн. за пользование пакетом услуг. Соответственно нужно посчитать будет ли дополнительный процент по депозиту перекрывать эти затраты.

Кроме того нужно убедиться, что вы действительно будете пользоваться всеми услугами пакета. Безусловно в пакете их стоимость ниже, чем всех по отдельности, и все же готовы ли вы платить за то чем не пользуетесь? Как показывает практика неопытному клиенту банка большинство услуг пакета не нужны вовсе.

Также важным моментом является необходимость постоянного контроля движения средств на счетах, без которого есть некоторая опасность для пользователя ухода в минус. Допустим вы знаете, что у вас на счету ровно 100 грн. Идете в банкомат и снимаете их. Однако многие банки за снятие средств берут комиссию. То есть вы сняли 100 грн., а с вас списали 105 грн., и соответственно вы ушли в минус. На этот вот «минус» спустя некоторое время может накапать немаленькая пеня. То же самое может случиться если вы забыли аннулировать пакет, когда на счету закончились деньги, - ведь ежемесячная плата будет сниматься, и в итоге через несколько месяцев банк предъявит вам внушительный счет к оплате.

Таким образом прежде чем принимать решение нужно хорошенько подумать. Хотя просто оставлять свободные деньги лежать "мертвым грузом" - также нерационально...

Савва Алексеев