Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает ликвидировать рейдерство в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ отметил, что в последнее время увеличилось число рейдерских захватов предприятий, в связи с чем и была возобновлена деятельность комиссии по борьбе с рейдерством. Статус комиссии был повышен и ее возглавил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Криминальный вирус рейдерства снова начал атаковать Украину. Рейдеров не останавливают, а иногда и поддерживают чиновники и те, кто, казалось бы, должен защищать закон. Мы в зародыше положим этому конец. Я ответственно заявляю, что права собственности в Украине будут защищены надежно», - сказал Н.АЗАРОВ. Он пообещал, что чиновники, которые способствуют рейдерству, будут наказаны. «Чиновникам и должностным лицам, которые попробуют содействовать рейдерам, даже не надо ждать решения суда. Любое участие в захватах – это, как минимум, несоответствие занимаемой должности, и поэтому по фактам таких должностных лиц необходимо увольнять немедленно, расследовать и передавать дело в суд», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров возобновил деятельность Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий (рейдерству – УНИАН) и назначил ее председателем первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина 24 октября.

Ранее работа Межведомственной комиссии по борьбе с рейдерством была прекращена в результате структурных изменений, проведенных в контексте административной реформы.