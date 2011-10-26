Укрепление отношений Украины и Китая поможет экономическому росту - эксперт

Руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ уверен, что укрепление экономических отношений между Украиной и Китаем может стать важным фактором экономического роста.

Об этом он заявил в переданном УНИАН комментарии.

«Китай сегодня представляет из себя вторую экономику мира и проводит достаточно активную внешнеэкономическую политику, и понятно, что для такой страны как Украина иметь хорошие отношения, и я бы сказал, интенсивные отношения с Китаем чрезвычайно выгодно», - отметил эксперт.

Он считает, что любые попытки установить более тесное сотрудничество с Китаем, в том числе путем приглашения китайских инвесторов в Украину является достаточно позитивным, и то, что делает в этом плане правительство, «можно только приветствовать».

И.БУРАКОВСКИЙ констатировал, что на сегодняшний день Китай является высокотехнологической страной, поэтому если Украина хочет модернизироваться, то сегодня она уже может покупать технологии у Китая, и тем самым модернизировать свою производственную структуру.

«Очень важно, что на сегодняшний день в мире существует определенная конкуренция за сотрудничество с Китаем, исходя из его нынешней роли в мировой политике и в мировой экономике, поэтому укрепление отношений, и, прежде всего, экономических отношений между Украиной и Китаем может стать важным фактором экономического роста страны», - отметил эксперт.

Напомним, что первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в интервью государственному информационному агентству КНР «Синьхуа» пригласил китайских инвесторов принять участие в модернизации и расширении экспортных возможностей украинских портов, транспортных путей и сопутствующей инфраструктуры.