Нацбанк Украины в январе-сентябре увеличил активы на 3,9%

Национальный банк Украины в январе-сентябре 2011 года увеличил активы на 3,9% – до 441,806 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 26 октября.

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте уменьшились на 7,8% – до 112,857 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов – выросли на 6,8%, до 161,928 млрд. грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований вырос в 14 раз – до 875 млн. грн. Монетарное золото выросло на 17% – до 8,414 млрд. грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 27% – до 69,840 млрд. грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 11,7% – до 53,682 млрд. грн., взносы в счет квоты МВФ увеличились на 1,5%, до 17,082 млрд. грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период увеличились на 2% – до 342,884 млрд. грн., в том числе банкноты и монеты в обороте – на 3,7% – до 207,502 млрд. грн., обязательства перед МВФ выросли на 1,6% – до 77,977 млрд. грн.

Уставный капитал НБУ в отчетный период оставался на уровне 100 млн. грн., а собственный капитал увеличился на 10,6% – до 98,922 млрд. грн.

Фонды и другие резервы за январь-сентябрь т.г. увеличились в 2,7 раза – до 16,262 млрд. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов выросли на 0,8% – до 94,060 млрд. грн. Также Нацбанк снизил на 15,587 млрд. грн. стоимость финансовых активов к их справедливой стоимости в результате коррекции.