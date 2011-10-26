«Укрсоцбанк» за 9 месяцев сократил чистую прибыль в 3,8 раза

ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократило чистую прибыль в 3,8 раза - до 6,29 млн. грн.

Об этом говорится в отчете, опубликованном в газете «Голос Украины» от 26 октября.

Активы банка в отчетном периоде сократились на 4,8% и на 1 октября 2011 года составили 39,619 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 0,2%, до 37,387 млрд. грн., обязательства сократились на 5,7%, до 33,048 млрд. грн.

Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 1,270 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 0,002% - до 6,57 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Итальянская группа UniCredit владеет 95,4439% акций «Укрсоцбанка».