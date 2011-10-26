Чистая прибыль «Дельта Банка» за 9 месяцев выросла в 153 раза

Чистая прибыль АО «Дельта Банк» в январе-сентябре 2011 года увеличилась в 153 раза, по сравнению с показателем за аналогичный период 2010 года, и на 1 октября т.г. составила 518,909 млн. грн.

Об этом говорится в квартальном отчете банка, размещенном в газете «Голос Украины» (№199 от 26 октября т.г).

Активы банка с начала года увеличились на 37% и на 1 октября т.г. составили 18,856 млрд. грн., обязательства – на 32%, до 17,414 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 20% – до 14,784 млрд. грн., собственный капитал – вырос в 2,4 раза до 1,442 млрд. грн., уставный капитал — на 62% - до 827 млн. грн.

Справка УНИАН. КБ «Дельта» зарегистрирован 9 февраля 2006 года.

На 1 октября 2011 г. основными акционерами банка являлись: Николай ЛАГУН — 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.