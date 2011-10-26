Межбанк: закрытие торгов - 8,0080/8,0110 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками: 8,0030/8,0070, к 12:00 цены составили 8,0060/8,0095. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,0080/8,0110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2616/20, к 12:00 сузился спрэд 0,2616/19. К закрытию торгов цены повысились 0,2619/23. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,5750 (+0,1450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3895/1,3950. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1425/11,1495, к 12:00 цены ушли вверх 11,1505/11,1590. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,1565/11,1645.