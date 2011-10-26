Беларусь планирует в 2012 году привлечь 3,8 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций

Минск. В 2012 году Беларусь планирует привлечь 3,8 млрд.долл. прямых иностранных инвестиций, в том числе 2,5 млрд.долл. – за счет реализации приватизационных проектов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил в среду, 26 октября, министр экономики страны Николай СНОПКОВ в ходе прямой телефонной линии в газете «Республика».

Н.СНОПКОВ отметил, что макроэкономическое прогнозирование на 2012 год будет зависеть от трех основных показателей, от которых напрямую зависит экономика. Это прогнозы по инфляции, производительности труда и положительному сальдо торгового баланса.

«Следующий год мы определяем как год балансировки, стабилизации, год формирования условий для устойчивого развития в дальнейшем. Поэтому самое главное условие - это удержать в рамках прогноза инфляцию (на 2012 год в Беларуси закладывается параметр инфляции на уровне 19-20% к декабрю 2011 года – УНИАН). Второе условие - рост производительности труда, что подразумевает снижение энерго- и материалоемкости, которые являются и будут являться основополагающими индикаторами в следующем году. И третий важный аспект, это положительное сальдо торгового баланса», - сказал министр экономики Беларуси.

Он также отметил, что четвертым фактором, который влияет на платежный баланс, а также на рост производительности труда, являются прямые иностранные инвестиции.

«В 2012 году мы планируем привлечь 3,8 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций, в том числе 2,5 млрд. долл. за счет приватизации», - подчеркнул Н. СНОПКОВ.

Как сообщал УНИАН, по итогам восьми месяцев 2011 г. в экономику Беларуси привлечено 1,1 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций из запланированных на год 6,5 млрд. долларов.