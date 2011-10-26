Украинские банки сократили сальдированный убыток почти в 2 раза

Украинская банковская система в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократила сальдированный убыток почти в 2 раза – до 5,6 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков Украины за девять месяцев 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 3,2% и составляли 103,5 млрд. грн. Расходы банков за указанный период уменьшились на 1,1% и составляли 109,1 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.