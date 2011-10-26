В ноябре президенты России, Казахстана и Беларуси обсудят вопросы формирования ЕЭП
18:15, 26 октября 2011Финансы
1
Москва. В ноябре президенты России, Казахстана и Беларуси Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Нурсултан НАЗАРБАЕВ и Александр ЛУКАШЕНКО обсудят вопросы формирования Единого экономического пространства.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Казахстана.
«Достигнута договоренность о проведении в ноябре текущего года встречи президентов Казахстана, Беларуси и России с целью согласования вопросов формирования ЕЭП и принятия соответствующих решений», говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, предполагается, что ЕЭП заработает с 1 января 2012 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter