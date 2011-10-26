Средняя зарплата в Украине в сентябре увеличилась до 2 737 грн.

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в сентябре 2011 года по сравнению с августом т.г. увеличилась на 1,6% и на 1 октября составила 2,737 тыс. грн. В то же время, по сравнению с сентябрем 2010 года, средняя зарплата выросла на 16,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине на 1 октября т.г. наблюдался в Киеве – 4,072 тыс. грн. (в сентябре средняя зарплата выросла на 0,4%), а также в Донецкой – 3,226 тыс. грн. (рост на 1,3%), Киевской – 2,973 тыс. грн. (рост на 3,8%) и Днепропетровской областях – 2,96 тыс. грн. (рост на 4,9%).

Самый низкий – в Тернопольской – 1,927 тыс. грн. (рост на 0,1%), Херсонской – 2,038 тыс. грн. (рост на 1,8%) и Черниговской областях – 2,047 тыс. грн. (рост на 0,7%).

В целом рост уровня средней заработной платы в сентябре 2011 года наблюдался в 21 области, а также в АР Крым, Киеве и Севастополе, соответственно снижение - в трех областях.

В частности, на 1 октября т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,418 тыс. грн. (рост в сентябре на 1,7% по сравнению с августом), в Винницкой области – 2,189 тыс. грн. (рост на 3,1%), Волынской – 2,08 тыс. грн. (рост на 0,7%), Житомирской – 2,11 тыс. грн. (снижение на 0,5%), Закарпатской – 2,176 тыс. грн. (рост на 3,6%), Запорожской – на 2,719 тыс. грн. (рост на 1,4%), Ивано-Франковской – 2,31 тыс. грн. (рост на 0,3%), Кировоградской – 2,228 тыс. грн. (рост на 2,2%), Луганской – 2,822 тыс. грн. (рост на 1,3%), Львовской – 2,358 тыс. грн. (рост на 1,4%), Николаевской – 2,506 тыс. грн. (рост на 0,7%), Одесской – 2,435 тыс. грн. (рост на 1,2%), Полтавской – 2,614 тыс. грн. (рост на 2,6%), Ривненской – 2,237 тыс. грн. (рост на 0,4%), Сумской – 2,239 тыс. грн. (снижение на 1,8%), Харьковской – 2,524 тыс. грн. (рост на 2,3%), Хмельницкой – 2,135 тыс. грн. (снижение на 0,4%), Черкасской – 2,24 тыс. грн. (рост на 1,4%), Черновицкой – 2,076 тыс. грн. (рост на 1,8%).

По данным Госстата, в январе-сентябре 2011 года в Украине фонд оплаты труда был начислен в размере 251,066 млрд. грн.