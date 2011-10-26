Фонд гарантирования вкладов приостановил выплаты вкладчикам банка «Владимирский»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц временно, до 28 октября 2011 года, приостановил выплаты гарантированных сумм возмещений вкладчикам банка «Владимирский».

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято по требованию Главного управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью Департамента криминальной милиции Министерства внутренних дел Украины.

«О дате начала выплат вкладчикам банка будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении Фонда.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины своим постановлением №301 от 30 августа т.г. отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации АО «КБ «Владимирский».