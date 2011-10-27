«ОТП Банк» в январе-сентябре удвоил чистую прибыль

ПАО «ОТП Банк» (Киев) в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличило чистую прибыль в 2 раза – до 444,903 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 27 октября 2011 года.

Активы банка за отчетный период сократились на 8% и на 1 октября 2011 года составили 22,826 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 8%, до 19,717 млрд. грн., обязательства - на 8%, до 19,571 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 2,868 млрд. грн., собственный капитал сократился на 4% - до 3,255 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».