Доллар и евро подорожали на открытии межбанковской торговой сессии

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0060/8,0110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились до 0,2616/0,2620, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,1425/11,1495. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3927/1,3929 (вторник – 1,3891/1,3893).

Во вторник, 26 октября, Нацбанк на рынок не выходил.