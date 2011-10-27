Moody's улучшило прогноз рейтинга «Дочернего банка Сбербанка России»

Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз рейтинга «Ва2» по депозитам в национальной валюте «Дочернего банка Сбербанка России» с «негативного» до «стабильного».

Об этом говорится в сообщении Moody`s.

Согласно сообщению, прогноз долгосрочного рейтинга банка «В2», а также рейтинга «В3» по депозитам в иностранной валюте остался на уровне «стабильный».

Также указывается, что данное рейтинговое действие связано с улучшением ситуации с прибыльностью Сбербанка, а также нынешним приемлемым уровнем капитализации финучреждения.

Справка УНИАН. АО «Сбербанк России» (Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 15,118 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,754 млрд. грн., обязательства – 13,864 млрд. грн, уставный капитал - 2,310 млрд. грн., собственный капитал - 1,254 млрд. грн.

«Сбербанк России» в январе-сентябре получил чистую прибыль 146,281 млн. грн. против убытка 1,487 млрд. грн. годом ранее.