Соглашение о ЗСТ в СНГ значительно расширяет возможности Украины - эксперты

Подписание соглашения о Зоне свободной торговли в рамках СНГ в значительной мере расширяет внешнеэкономические возможности Украины, считают украинские эксперты.

В частности, в комментарии УНИАН политолог Владимир ФЕСЕНКО, отметил что «после подписания соглашения о Зоне свободной торговли между странами СНГ, в украинской прессе появилось очень много комментариев, в том и некоторых политиков относительно того, что Зона свободной торговли СНГ противоречит Зоне свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Причем такого рода комментарии давали достаточно известные и влиятельные политики». По мнению эксперта, «подобного рода комментарии абсолютно не соответствуют действительности, и они указывают либо на сугубо манипуляторные политические оценки данных политиков, либо просто на их некомпетентность».

На самом деле, считает В.ФЕСЕНКО, никакого противоречия между двумя этими зонами свободной торговли нет, «и это подтверждают, в частности, оценки самих представителей Европейского Союза. Так, отметил эксперт, Европейский комиссар по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и Европейский комиссар по вопросам расширения и политики европейского соседства Штефан ФЮЛЕ также говорили о том, что нет каких-либо противоречий между двумя этими зонами.

Как отметил В.ФЕСЕНКО, «несовместимость есть между участием Украины в Таможенном союзе с Россией, Беларусью и Казахстаном и созданием Зоны свободной торговли с Европейским Союзом. А когда мы говорим о Зоне свободной торговли с СНГ, то это классическая, в том виде, в котором была подписана в Санкт-Петербурге, современная форма зоны свободной торговли. Такого рода зону Украина имеет со многими другими странами мира, но на двухсторонней основе, здесь же речь идет о многосторонней зоне свободной торговле. А вот когда мы говорим о Зоне свободной торговли с Европейским Союзом, то это форма частичной экономической интеграции, но, опять таки, это не противоречит соглашению со странами СНГ, которое было подписано в Санкт-Петербурге 18 октября».

По мнению В.ФЕСЕНКО, Украина крайне заинтересована в том, чтобы был либерализирован режим внешней торговли как со странами Европейского Союза, так и со странами СНГ. «На Евросоюз приходится около 30% нашей внешней торговли, на страны СНГ - около 38%, и мы не можем отказаться ни от западного, ни от восточного вектора нашей внешней торговли, и либерализовать внешнюю торговлю мы должны как с СНГ, так и с Европейским Союзом – в этом как раз таки и заключается наш экономический интерес», - отметил эксперт, добавив при этом, что «Украина была одним из разработчиков соглашения о Зоне свободной торговли со странами СНГ и стремилась к подписанию этого соглашения».

«Но, так или иначе, это соглашение подписано, оно отвечает интересам Украины, поскольку построено на стандартных принципах ВТО и будет способствовать расширению внешней торговли Украины со странами СНГ, что будет способствовать росту нашего ВВП, созданию новых рабочих мест, а следовательно, и увеличению доходов наших граждан», - подытожил В.ФЕСЕНКО.

По мнению заместителя директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексея ГОЛОБУЦКОГО, «подписание соглашения о создании зоны свободной торговли со странами СНГ является важной победой Украины во внешнеэкономической сфере, а также полностью соответствует интересам страны». Как отметил эксперт, «соглашение стран-членов СНГ о зоне свободной торговли не противоречит созданию ЗСТ с ЕС. Руководство Украины пытается системно защищать экономические интересы страны во всех направлениях».

«Подписание Украиной, а также другими странами содружества СНГ договора о ЗСТ в значительной мере расширяет внешнеэкономические возможности Украины», - считает политический эксперт Тарас БЕРЕЗОВЕЦ. Он отметил, что «первый раз договор о создании ЗСТ в рамках СНГ был подписан в 1999 году, однако затем, в следствие дискриминационной политики правительства Российской Федерации, из него было изъято более 40 позиций товаров, в первую очередь, это касалось нефти и газа, поставляемых из Российской Федерации, и продукции украинского металлопроката, что естественно делало саму суть существования зоны свободной торговли на тот момент бессмысленной». По его мнению, подписанные в Санкт-Петербурге договоренности относительно формализации ЗСТ СНГ «на этот раз принципиально отличаются, поскольку не подразумевают изъятий по тем группам товаров, которые, в первую очередь, интересуют Украину. Безусловно, это является достижением украинской дипломатии, которая смогла достаточно жёстко, как и в случае с созданием ЗСТ с ЕС, отстаивать национальные интересы».

По мнению эксперта, «создание ЗСТ в рамках Содружества Независимых Государств не противоречит аналогичному договору Украины с ЕС, о чем уже заявили представители Европейской Комиссии». «Тем не менее, сам договор должен пройти экспертизу на предмет соответствия и противоречий с протоколами, подписанными Украиной в рамках вступления во Всемирную торговую организацию. Очень важным аспектом является то, что ЗСТ СНГ позволит украинским товаропроизводителям более эффективно отстаивать свои интересы, уйти от политической риторики, сосредоточится исключительно на экономике», - подытожил Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было заявлено о создании зоны свободной торговки в рамках Содружества.

Соглашение о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизстан. Не подписали соглашение Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.

20 октября Украина и Европейский Союз согласовали основные параметры торговой части Соглашения об ассоциации. По словам комиссара ЕС по вопросам торговли Карела Де ГУХТА, это позволит завершить технические переговоры по соглашению об ассоциации, включая зону свободной торговки, до конца года.