Столичные налоговики за месяц выявили 65 фактов незаконного обмена валюты

Киевские налоговики выявили 65 фактов незаконного обмена валюты со времени введения Национальным банком Украины (НБУ) паспортизации операций по обмену валют.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

Так, в ходе проверки информации о существовании незаконного пункта обмена валюты в Киеве было выявлено сразу два «обменника», которые работали без разрешительных документов. Псевдо-бизнесмены только на двух пунктах обмена зарабатывали до 100 тыс. грн. в месяц. Курс покупки доллара США у них был зафиксирован на уровне 7,099 грн., тогда как реальный курс составляет 7,999 грн. за 1 доллар. Таким образом, граждане, которые сдавали валюту по такому курсу, при обмене 100 долл. США теряли до 100 грн.

Из пунктов обмена валют изъяты российские рубли, гривни, евро и доллары США на общую сумму 100 тыс. грн.

По данному факту проводится проверка согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).