«Эрсте Банк» в январе-сентябре сократил убыток в 4 раза

«Эрсте Банк» (Киев) в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил убыток в 4 раза – до 25,737 млн. грн.

Об этом говорится в отчете банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

“Результат банка улучшился за счет сокращения объемов резервирования на 66%, с 282 млн. грн. до 96 млн. грн., и роста чистого комиссионного дохода на 11 млн. грн. до 29 млн. грн.”, - говорится в сообщении банка.

Активы банка за указанный период увеличились на 6% и на 1 октября 2011 года составили 10,437 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 4% – до 5,179 млрд. грн., обязательства выросли на 7%, до 9,073 млрд. грн. Уставный капитал оставался на уровне 1 млрд. 370,5 млн. грн., собственный капитал сократился на 1,5% – до 1,366 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» (Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).