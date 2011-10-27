Индекс реальной зарплаты в Украине за 9 месяцев вырос на 8%

Индекс реальной заработной платы в Украине в январе-сентябре 2011 года вырос на 8%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в сентябре т.г. индекс реальной зарплаты вырос на 1,5% по сравнению августом и на 9,9% по сравнению с сентябрем 2010 года.

Самый высокий рост индекса зарплаты в Украине в январе-сентябре т.г. зафиксирован в Киевской (12,7%), Донецкой (10,7%), Запорожской и Волынской областях (по 9,5%), самый низкий - в Севастополе (2,2%), Херсонской (3,1%) и Ривненской областях (3,6%).

Справка УНИАН. Индекс реальной заработной платы в Украине в январе-сентябре 2010 года составил 9,8%, в сентябре прошлого года - 10,8%.