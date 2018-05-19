В банках не хватает гривни. Вся надежда на депозиты?

Украинской банковской системе катастрофически не хватает гривни. Так, по данным Нацбанка, остаток средств на корсчетах комбанков к 26 октября составил 17,4 млрд. грн. (правда, к 24 октября - 11,8 млрд. грн.). При этом на начало осени 2008 года данный показатель был на уровне 20 млрд. грн. и это при курсе 5,05 грн./долл. Сокращение остатков на корсчетах было зафиксировано в ноябре 2008-го, когда началась массовая скупка валюты. К сожалению, ситуация повторяется. К концу октября т.г. объем сделок по покупке валюты на межбанковском рынке уже составляет почти 15 млрд. долл. Год назад за октябрь было продано валюты на сумму 8,5 млрд. долл.

Регулятор, с учетом печального опыта конца 2008 года, когда эмиссия гривни уходила на покупку валюты и только раскачивала курс доллара, сконцентрировался на политике изъятия излишков гривни с рынка, чтобы снизить спрос на валюту и если не сократить объем сделок, то хотя бы удержать курс стабильным. И на текущий момент у него это получается. Девальвация нацвалюты по отношение к доллару в пределах полторы копейки, что имело место в начале октября, ликвидирована.

Но, к сожалению, не возможно решить все проблемы только за счет одного их элемента. Удержание стабильным курс доллара за счет дефицита гривни в банковском секторе привело к росту стоимости нацвалюты на рынке. По данным НБУ, средние ставки по межбанковским кредитам уже достигли 23,6%, что более чем вдвое выше показателя на начало октября и в 3,5 раза больше чем на начало года. Но это средние ставки, а индивидуальные уже на уровне 30-40% - максимум с 2009 года. В таких условиях не может быть и речи о качественном кредитовании экономики. С учетом ставок межбанковских кредитов банки должны выдавать займы под 30% и выше, что несет повышенный риск невозврата, т.е. роста проблемных кредитов, а их уже собралось на 84 млрд. грн. Другими словами, банковская система работает в убыток, финучреждения вынуждены увеличивать резервы под «кислотные» активы – на сегодня уже на 5 млрд. грн.

Если НБУ сейчас начнет активно насыщать банковский рынок гривней, то этим снизит ставки межбанковских кредитов и разблокирует кредитование. Причем в конце года, как правило, спрос на займы растет. Но гривня будет конвертироваться в валюту, что усилит давление на курс. Нельзя также исключать тот факт, что гривня через кредиты придет на межбанковский рынок с целью скупки валюты для импортных закупок, в том числе в РФ. В этом случае Украине придется прибегнуть к девальвации, по аналогии с Россией, что бы выровнять курсы. Возникает логический вопрос - готов ли наш рынок к курсу 9 грн./долл. Именно таким он должен быть, если Украина захочет догнать Россию по уровню девальвации.

В данной ситуации удержание курса стабильным - наиболее оптимальный вариант для неспокойной украинской экономики. Хотя и сопряжено это с риском резкой девальвации. В тот же момент, дефицит гривни привел к тому, что банки начали активно повышать ставки по депозитам населения. С начала текущего месяца они выросли на 10% и составляют 11,85% по депозитам до 3 месяцев и 14,24% до 12 месяцев. Отдельные банки уже предлагают физлицам размещать средства в гривне на депозиты до востребования под 10-12% годовых, а по гривневому депозиту на 12 месяцев – под 18-20%. И это не предел, ведь в данной ситуации единственным источником притока гривни в банковский сектор являются депозиты населения.

В очередной раз украинская экономика встречает Новый год с «каламбурным» настроением. Рынок займов замер, а без кредитов предприниматели работать не могут, а значит, ожидаемый рост доходов бизнеса и населения откладывается на будущее. Но и политика НБУ понятна - валютный ажиотаж в конце года, мягко сказано, крайне нежелателен.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)