«Плюс Банк» переименован в «Идея Банк»

ПАО «Плюс Банк» переименован в ПАО «Идея Банк».

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

«С новым названием «Идея Банк» планирует сохранить стремительные темпы развития и войти в ТОП-40 крупнейших банков Украины до 2013 года», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО «Плюс Банк» зарегистрировано в августе 1989 года. Входит в состав холдинга «Getin Holding» (Польша).

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 1,313 млрд. грн., обязательства - 1,108 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 1,067 млрд. грн., собственный капитал - 204,58 млн. грн., уставный капитал - 147 млн. грн.

«Плюс Банк» в январе-сентябре 2011 года увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 59% - до 6,09 млн. грн.