Межбанк: закрытие торгов - 8,0080/8,0130 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0060/8,0110, к 12:00 цены поднялись 8,0110/8,0135. К закрытию торгов ценовые уровни понизились - 8,0080/8,0130 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2645/50, к 12:00 цены повысились 0,2649/53. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2650/54. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1476 (-0,4274).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3865/1,4040. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2110/11,2195, к 12:00 цены ушли вниз 11,2085/11,2160. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли 11,2330/11,2440.