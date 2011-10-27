Японский премьер урежет себе зарплату на 30%

Премьер-министр Японии Есихико НОДА откажется от 30 процентов своей зарплаты, чтобы добиться понимания в обществе правительственной программы по повышению налогов. Зарплаты других членов правительства будут урезаны приблизительно на 20 процентов.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на RTT News.

Официально о сокращении зарплат чиновников будет объявлено завтра на заседании обеих палат японского парламента, пишет "Асахи Симбун". Тогда же будут оглашены планы правительства по финансированию восстановительных работ в районах, пострадавших в марте от разрушительных землетрясения и цунами.

Программа правительства предусматривает существенное увеличение налогов, в результате которого в 2011 году предполагается пополнить бюджет на 11,2 триллиона иен (147 миллиардов долларов). Ожидается, что повышенные налоги будут взиматься в течение десяти лет.

Большая часть полученных средств будет направлена на устранение последствий стихийного бедствия.

Е.НОДА, председатель Демократической партии Японии, возглавил правительство страны в сентябре 2011 года после отставки с поста премьера предыдущего лидера партии Наото КАНА. Рейтинг Н.КАНА серьезно пострадал в результате экономического кризиса, подстегнутого мартовским землетрясением.

При формировании правительства в сентябре Е.НОДА заявил о сокращении зарплат членов правительства на десять процентов.

В настоящий момент премьер-министр Японии получает 2,22 миллиона иен (около 29 тысяч долларов) в месяц, зарплата других министров составляет 1,62 миллиона иен (около 21 тысячи долларов).