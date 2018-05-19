Упрощенка: Кабмин «погуляет» за счет местных бюджетов...

Верховная Рада после продолжительных доработок таки внесла изменения в Налоговый кодекс и ряд законодательных актов относительно упрощенной системы налогообложения (законопроект №8521). Если Президент подпишет принятый на прошлой неделе закон, то уже с 2012 года украинским плательщикам единого налога необходимо будет кардинально перестроить свою работу.

Данный закон должен был быть принят еще в первом квартале 2011 года, но правительство и парламент затянули процесс более чем на полгода. Причем задержка нанесла Украине серьезный ущерб. Несколькими днями ранее одобрения документа Верховной Радой глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Леонид Козаченко в ходе заседания Экономического совета общественных объединений, ассоциаций промышленников, предпринимателей и работодателей констатировал, что введение Налогового кодекса привело к уходу в «теневой» сектор более 30% малого бизнеса страны. Озвученная цифра, скорее всего, является преувеличенной, но тот факт, что после вступления в силу нормы о запрете относить расходы на товары и продукцию, приобретенные у плательщиков единого налога, много «упрощенцев» из-за потери значительной части своих клиентов вынуждены были свернуть свою деятельности, является бесспорным.

На фоне таких тенденций принятие закона является позитивом, поскольку дает четкий сигнал предпринимателям относительно их перспектив. Между тем, документ достаточно противоречив. По сравнению с нынешней моделью, он существенно усложняет систему налогообложения. Но ключевым новшеством является то, что предприниматели имеют более широкий диапазон вариантов «упрощенки».

Закон устанавливает четыре группы бизнеса, которые смогут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с размером дохода до 150 тыс. грн., которые не имеют наемных работников и занимаются торговлей на рынках и предоставлением бытовых услуг (перечень услуг утвержден законом). Ставка налога для таких предпринимателей устанавливается в размере от 1 до 10% минимальной заработной платы.

Ко второй группе предпринимателей, к которым применяется упрощенная система, относятся физические лица, имеющие размер дохода 1 млн. грн. и право нанимать 10 работников. Уплата налога определена на уровне от 2 до 20% минимальной заработной платы.

К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с размером дохода, который не превышает 3 млн. грн., и количеством наемных работников до 20 человек. Уплата налога - 3% (если субъект является плательщиком НДС) или 5% (если субъект не является плательщиком НДС).

К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица, размер дохода которых не превышает 5 млн. грн., они могут нанимать 50 работников. Уплата налога - 3% или 5%.

Новацией закона стала также отмена жестких норм ответственности за превышение лимита выручки, дающей право на использование упрощенной системы налогообложения. Отныне плательщик единого налога не рискует утратить свое свидетельство, а будет обязан заплатить дополнительный налог с объема выручки, превышающей лимит. Для физических лиц - 15%, для юридических – двойная ставка единого налога.

Законом также определены сферы деятельности, на которые упрощенная система налогообложения не распространяется. К числу таких относятся: проведение азартных игр; обмен иностранной валюты; производство и продажа подакцизных товаров, драгоценных металлов и драгоценных камней; деятельность в сфере финансового посредничества (кроме деятельности в сфере страхования); деятельность по предоставлению услуг почты и связи; деятельность по продаже предметов искусства и антиквариата; деятельность по организации торгов (аукционов) изделиями искусства, предметами коллекционирования или антиквариата; деятельность по организации, проведению гастрольных мероприятий.

Кроме того, отдельные ограничения установлены для физических лиц - предпринимателей. Отныне упрощенная система налогообложения не распространяется на деятельность в сфере аудита, операции по предоставлению в аренду земельных участков, общая площадь которых превышает 0,2 гектара, жилых помещений, общая площадь которых превышает 100 квадратных метров. Для юридических лиц введено дополнительное ограничение: не могут использовать упрощенную систему налогообложения субъекты, в уставном капитале которых совокупность долей, принадлежащих юридическим лицам, не являющимся плательщиками единого налога, равна или превышает 25%.

Позитивным новшеством для предпринимателей также является получение «права на отпуск». Законом предусматривается, что плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют труд наемных работников, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также на период болезни, подтвержденной копией листа (листами) нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней.

В целом, закон об упрощенной системе налогообложения получился достаточно благоприятным для предпринимателей. Смягчение позиции правительства в этом вопросе, очевидно, обусловлено его желанием хоть немного поднять свой авторитет в бизнес-среде. Однако не менее важное значение играет тот факт, что со вступлением в действие Налогового кодекса единый налог зачисляется в местные бюджеты. Кабмин не понесет никаких убытков от подобных уступок предпринимателям в плане снижения фискальной нагрузки. Все расходы лягут на местную власть, а за «чужой счет» можно и «погулять»…

Алексей Левицкий для УНИАН