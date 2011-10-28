Саркози назвал ошибкой решение ЕС пустить Грецию в еврозону

Президент Франции Никола Саркози после заседания стран еврозоны, на котором было принято решение списать банками-кредиторами 50% долгов Греции, заявил, что было ошибкой Евросоюза пустить Грецию в зону евро, сообщает Sky News.

«Назовем вещи своими именами: это была ошибка. Потому что Греция вступила с ложными показателями и не была готова к этому, ее экономика не была готова к интеграции в еврозону. Это решение было принято в 2001 году, и в последние месяцы мы платим за это», – сказал Н.Саркози.

При этом он уточнил, что теперь у стран еврозоны нет выбора, и им придется поддерживать Грецию.

Вопрос списания греческих долгов был одним из главных на проходившем в Брюсселе заседании стран зоны евро. Считается, что возможный дефолт Афин по своим обязательствам может ввергнуть мировую экономику в новую рецессию с малопредсказуемыми последствиями.

В ходе этих совещаний Саркози уже успел грубо высказаться в адрес премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Саркози тогда сказал, что Кэмерон разучился «затыкаться» и надоел ему своими советами, передает «Газета.Ru».