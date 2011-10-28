Межбанк: открытие торгов - 8,0080/8,0130 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 8,0080/8,0130 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2673/78, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,3385/11,3475. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4159/61 (четверг -1,4005/07).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.