НБУ: для ослабления гривни нет оснований

Национальный банк Украины отмечает отсутствие оснований для ослабления курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор генерального экономического департамента НБУ Игорь ШУМИЛО в Киеве в ходе ежегодной конференции Fitch.

«Оснований для ослабления национальной валюты, а тем более существенного ослабления, нет», - сказал он.

По словам И.ШУМИЛО, на сегодняшний день спрос и предложение на валютном рынке являются относительно сбалансированными, а давление на курс существует только в части негативных ожиданий и существенного спроса на валюту на наличном рынке.

«В Украину больше заходит валюты, чем выходит, хотя есть давление (на курс - УНИАН) на наличном рынке», - сказал И.ШУМИЛО.

При этом он подчеркнул, что Нацбанк считает приемлемыми незначительные колебания курса гривни.