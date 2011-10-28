Рост ВВП Украины по итогам 2011 года составит 4,7% - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 г. до 4%. Рост ВВП в текущем году ожидается на уровне 4,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в материалах ежегодной конференции Fitch.

При этом, по прогнозам рейтингового агентства, номинальный ВВП Украины в 2011 году составит 160,3 млрд. долл., в 2012 г. - 178,6 млрд. долл.

Также Fitch прогнозирует среднегодовую инфляции в Украине в 2011 году на уровне 9,5%, в 2012 году - 9%.

По оценкам Fitch, среднегодовой курс гривни в 2011 году составит 8,1 грн./долл., в 2012 г. - 8,3 грн./долл.

Также, по прогнозам рейтингового агентства, золотовалютные резервы Национального банка Украины к концу текущего года составят 30,2 млрд. долл., а к концу 2012 года - 27,8 млрд. долл.