ГНСУ проверит деятельность государственных монополистов, имеющих налоговые долги

Налоговая служба создаст рабочие группы для проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий-монополистов.

Как заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО, соответствующий проект распоряжения уже подготовлен, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По его словам, налоговые аудиторы проанализируют полноту начисления и уплаты налогов и других платежей в бюджет.

Необходимость создания отдельных групп для наблюдения за государственными активами в ГНСУ объясняют тем, что именно эти предприятия на сегодня имеют значительный налоговый долг и явно нуждаются в эффективных мерах по улучшению администрирования налоговых обязательств.

"При работе с госсектором наши специалисты намерены разработать комплексный план по погашению задолженности перед бюджетом, а также подготовить предложения о совершенствовании системы взаимодействия ГНС и других органов власти, осуществляющих управление государственным имуществом или корпоративными правами государства", - отметил А.КЛИМЕНКО.

Заместитель председателя налогового ведомства также добавил, что ГНСУ намерена привлечь государственные предприятия к экспериментальному сервису «горизонтального мониторинга» - онлайн-аудита текущей деятельности с предоставлением налогоплательщику сведения о сомнительных контрагентах.