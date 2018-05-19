Власть «рулит» экономикой коммунистическими методами?

Несмотря на все старания власти преподнести как можно в лучшем свете все свои реформаторские достижения как в экономической, так и политической сферах, реалии украинской жизни свидетельствуют об ином. Особенно это касается амбициозных планов на будущий год, который, по утверждению верхов, станет истинным прорывом. Вот только куда…

К примеру, бюджет на 2012 год, который Верховная Рада приняла в первом чтении. Он рассчитан на следующих макропоказателях: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%. Кроме того, в нем масса жизненноважных параметров, ряд из которых парламентарии поставили под сомнение. Правительство должно доработать проект основной бухгалтерии страны и в первых числах ноября подать на рассмотрение в Верховную Раду.

Вопрос, насколько реалистичен бюджет, остается открытым. Причем не один год. Правдолюбие власти мы можем оценить только по заявлениям извне, в частности рейтинговых агентств. Так, Fitch Ratings прогнозирует замедление роста валового внутреннего продукта Украины в 2012 г. до 4%. Рост ВВП в текущем году ожидается на уровне 4,7% (госбюджет на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9%). Fitch прогнозирует среднегодовую инфляцию в Украине в 2011 году на уровне 9,5%, в 2012 году - 9%. По оценкам Fitch, среднегодовой курс гривни в 2011 году составит 8,1 грн./долл., в 2012 г. - 8,3 грн./долл. (при подготовке проекта государственного бюджета на 2012 год использовался расчетный курс на уровне 8,1 грн. за 1 доллар).

На первый взгляд расхождения кажутся незначительными, если не учитывать тот факт, что на деле это миллиардные суммы.

Сам же президент планку расхождений поднимает еще выше. По словам Виктора Януковича, в 2012 году рост ВВП составит 6%. Он считает, что достичь такого показателя поможет, если «очень серьезно работать над развитием страны». «Нужно очень серьезно работать и на внутренних, и на внешних рынках. Мы должны быть конкурентоспособными. Чем выше будет рейтинг нашей страны, тем больше будет к ней доверия», – говорит глава государства.

Что ж, как продвигается такая работа, особенно в плане повышения имиджа, можно судить по последним событиям на пути евроинтеграции, особенно с учетом перспективы членства в ЕС.

Кстати, еще в сентябре международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s подтвердило кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте и понизило в национальной.

Уровень рейтингов Украины, как говорится в сообщении агентства, ограничен инфляцией, устойчиво превышающей 10%, нестабильными и высокими пенсионными расходами, политическими ограничениями проведения бюджетной консолидации и значительным долгом финансового сектора с большой долей проблемных кредитов.

«Наша оценка риска перевода и конвертации валюты приравнена к долгосрочному рейтингу по обязательствам в иностранной валюте, поскольку отражает наше мнение о том, что вероятность ограничения правительством доступа к обмену валюты, необходимой украинским несуверенным заемщикам для обслуживания и погашения долга, эквивалентна вероятности суверенного дефолта по обязательствам в иностранной валюте. В прошлом правительство Украины использовало ограничения на доступ к обмену иностранной валюты как инструмент своей политики и может, с нашей точки зрения, в рамках пессимистического сценария использовать подобные ограничения еще более широко», - говорится в сообщении агентства.

Но тут прогноз подтвердился. В Украине прогрессирует политика минимизации долларизации экономики ( в т.ч. новшества обменных операций). И если нам преподносят ее как продвижение отечественных производителей, то агентство совершенно ясно говорит – другого выхода для удержания курса у власти нет.

Еще один из вариантов выяснить, что же на самом деле происходит в стране – опросы и социсследования. Так, компании GfK Ukraine обнародовала в середине октября данные, которые свидетельствуют, что потребительские настроения украинцев ухудшились.

Согласно опросу, сентябрьское значение индекса потребительских настроений (ИПН) составило 74,7 пункта, что на 6,7 пункта меньше, чем в августе.

Падение потребительских настроений состоялось, в первую очередь, за счет ухудшения экономических ожиданий. Одновременно были зафиксированы следующие ключевые тенденции: наибольшее падение зафиксировано по индексу экономических ожиданий, в первую очередь, «по ожиданию развития страны в ближайшие пять лет и склонности к большим покупкам».

В Киеве и на востоке страны ожидания относительно ближайших пяти лет хуже, чем относительно ближайшего года. Наибольшее ухудшение ожиданий состоялось среди активных граждан среднего возраста (31-45 лет) с доходом выше среднего, которые живут в городах с населением более 500 тыс. человек. В региональном разрезе наибольшее падение ИПН в Киеве, на юге и востоке. В то же время, в западной Украине впервые за длительное время ИПН стал наибольшим среди всех регионов.

«Опасения относительно повторения финансового кризиса при условиях низкого доверия к власти повлекли ухудшение потребительских настроений даже при хорошем урожае и существенном росте ВВП. Такие настроения могут наиболее негативно отразиться на рынках товаров длительного пользования, а также на готовности предпринимателей к инвестированию», – считают аналитики GfK Ukraine.

Директор экономических программ Центра имени Разумкова Василий Юрчишин считает, что в Украине в ближайшем будущем при высоком показателе роста валового внутреннего продукта, низкой официальной инфляции и выполнении доходной части бюджета будет наблюдаться снижение жизненного уровня.

По его словам, это будет происходить по причине несоответствия реального и официального уровня инфляции. Именно это является «тем источником, через который наполняется и ВВП, и бюджет».

Свою позицию В.Юрчишин объяснил тем, что реальная инфляция сегодня намного выше, чем официальная. В свою очередь это дает возможность говорить о росте номинального ВВП, что является основанием для увеличения поступлений в бюджет.

«Высокий номинальный ВВП, низкий уровень официальной инфляции, низкий дефлятор – это высокий реальный ВВП. Это даст возможность власти говорить о том, что у нас невиданный экономический рост. Более того, это будет подтверждаться поступлениями в бюджет, который будет наполняться номинальными гривнями, но при этом реальная стоимость этих гривень будет существенно снижаться, - сказал В.Ючишин. - Мы имеем огромные ножницы: с одной стороны, как будто все хорошо, номинально все выполняется, но реальный жизненный уровень будет снижаться».

А конца математическим играм власти, к сожалению, не видно. Что доказывают слова председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Валерия Баранова (фракция Народной партии) - проект госбюджета на 2012 год снова является бюджетом “проедания”.

«90 процентов - это зарплата врачей, учителей, оплата энергоносителей и содержание аппарата управления. На развитие что-то выделяют, только когда строят серьезные объекты в Киеве или для Евро», - отметил председатель комитета.

По его убеждению, «проект бюджета на 2012-й - результат 20-летней болтовни и популизма”.

«Нужно изменить всю систему. Бред - коммунистическими методами руководить рыночной экономикой. Нужна административно-территориальная реформа, чтобы организовать эффективную структуру государства, без лишних звеньев», - подчеркнул он.

Кстати, глава Партии регионов, премьер-министр Николай Азаров в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, не превращается ли Партия регионов в партию, похожую на Единую Россию или КПСС, сказал: «Да нет, наверное, нет». Наверное?..

Нана Черная (УНИАН)