Налоговая милиция Киева обеспечила 1,382 млрд. грн. поступлений в бюджет

Налоговая милиция столицы в январе-сентябре 2011 года обеспечила поступления в бюджет на сумму 1,382 млрд. грн. В ходе расследования уголовных дел обеспечено погашение нанесенного государственным интересам ущерба в сумме 192 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

Сотрудниками органов столичной налоговой милиции за 9 месяцев т.г. выявлено более 560 преступлений в сфере налогообложения, из них - 543 тяжелых и особо тяжелых.

Налоговики в январе-сентябре 2011 года изъяли товарно-материальных ценностей на общую сумму более 106 млн. грн. в том числе: ликероводочных изделий — 9,34 млн. грн., табачных изделий — 1,415 млн. грн., спирта - 968 тыс. грн., иного имущества — 95,25 млн. грн.

Прекращена деятельность 10 подпольных цехов по производству фальсифицированных алкогольных напитков.

Кроме того, с начала года налоговики выявили 66 фиктивных фирм и 13 «конвертационных центров». Среди выявленных преступлений преобладают махинации в сфере НДС. Так, установлено 162 факта поданных незаконных заявок на возмещение из бюджета НДС на общую сумму 983 млн. грн.