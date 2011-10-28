Оппозиция обсуждает с ЕС введение санкций

Оппозиция проводит консультации с представителями Европейского Союза по поводу введения санкций против отдельных украинских высоких должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член Комитета сопротивления диктатуре, народный депутат Александр ТУРЧИНОВ.

«Мы проводим консультации по введению санкций против конкретных чиновников, против конкретных прокуроров, судей, на которых они смогут среагировать», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, речь может идти о блокировании счетов, запрете пользования «цивилизованными странами». По убеждению А.ТУРЧИНОВА, это единственные вещи, на которые может среагировать власть.

В свою очередь народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО выразил убеждение, что в действительности украинской власти не выгодно отдаляться от ЕС и двигаться в сторону России.

«Вы думаете, ЯНУКОВИЧ хочет в Россию? Он там никто. Вы думаете, КЛЮЕВ, КОЛЕСНИКОВ, ТИГИПКО, БОЙКО, другие миллиардеры хотят в Россию? Там таких на рупь ведро в каждом субъекте Федерации. Это они здесь что-то решают», - сказал А.ГРИЦЕНКО, добавив, что все украинские высокие чиновники осознают, что они столько нарушили законов и допустили злоупотреблений, что должны хотеть больше интегрироваться в Европу, поскольку там более комфортные тюрьмы.

«Там, простите, не параша, там нормальный туалет, душ, телевизор, и никто пальцы в двери не вставляет. Поэтому они не очень хотят в Россию. Там они никто», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

По мнению А.ТУРЧИНОВА, от Европы Украину больше отталкивают не действия власти или оппозиции, а безразличие и разочарование граждан. «Когда граждане будут безразлично наблюдать, что происходит в стране, как их лишают и экономических, и социальных прав, а также элементарного права голосовать, то нас могут оттолкнуть на обочину истории, и это главная опасность», - сказал А.ТУРЧИНОВ.