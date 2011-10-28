Украина будет укреплять демократию для ускорения интеграции в ЕС

Варшава. Украинская власть будет укреплять демократию для ускорения интеграции в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в совместном заявлении Совета национальной безопасности и обороны Украины и Бюро национальной безопасности Польши, которое подписали в Варшаве руководители ведомств Раиса БОГАТЫРЁВА и Станислав КОЗЕЙ.

«(Стороны) подтвердили, что планируют продолжить усилия для ускорения европейской интеграции Украины, в том числе завершения переговоров об ассоциации с Евросоюзом, имплементации плана действий в сфере либерализации визового режима для Украины и углубления отношений в рамках Общей зарубежной политики и безопасности ЕС”, - говорится в заявлении по результатам переговоров Р.БОГАТЫРЁВОЙ и С.КОЗЕЯ.

«Стороны признали, что последовательное укрепление стандартов демократического государства является неотъемлемой частью европейской интеграции», - отмечается в документе.

Р.БОГАТЫРЁВА обсудила с С.КОЗЕЕМ вопрос глобальной и региональной безопасности, в том числе в Центральной и Восточной Европе, и польско-украинское сотрудничество в этой сфере.

Они также обсудили проект создания польско-украинско-литовской миротворческой бригады, сотрудничество оборонных предприятий Украины и Польши и вопросы энергетической безопасности, в частности, проект ЕАНТК и добычу сланцевого газа.

Р.БОГАТЫРЁВА и С.КОЗЕЙ подписали план сотрудничества двух ведомств на 2012-2013 годы.

Р.БОГАТЫРЁВА также провела встречи с вице-премьер-министром Польше Вальдемаром ПАВЛЯКОМ и министром обороны Томашем СЕМОНЯКОМ.