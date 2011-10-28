«Правэкс-Банк» в январе-сентябре сократил убыток в 6,6 раза

АКБ «Правэкс-Банк» (Киев) в январе-сентябре 2011 года сократил убыток против показателя аналогичного периода 2010 года в 6,6 раза — до 22,146 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №202 от 28 октября.

Согласно сообщению, активы банка за указанный период увеличились на 4% и на 1 октября 2011 года составили 5,85 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 2,3%, до 5,16 млрд. грн., обязательства уменьшились на 1,6%, до 4,686 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период вырос на 3,5% - до 937,28 млн. грн., собственный капитал увеличился на 35% – до 1,168 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Правэкс-Банк» создан в 1992 году.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций «Правэкс-Банка».