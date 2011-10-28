Доллар на межбанке подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0080/8,0130, к 12:00 сузился спрэд 8,0085/8,0115. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,0040/8,0080 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2673/78, к 12:00 цены выросли 0,2690/93. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2683/87. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8650 (-0,2826).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4135/1,4200. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3385/11,3475, к 12:00 цены ушли вверх 11,3525/11,3605. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились 11,3395/11,3495.