Четвертый квартал будет сложным для украинского валютного рынка - эксперт

Четвертый квартал этого года будет сложным периодом для валютного рынка и Национального банка Украины, который по-прежнему пытается противостоять внешним шокам, продавая золотовалютные резервы.

Так прокомментировала информацию об увеличении дефицита текущего счета Украины в сентябре главный экономист Dragon Capital Елена БЕЛАН.

«В октябре началось снижение цен на сталь и внешний спрос был слабым, что означает дальнейшее сокращение экспорта стали, составляющего 35% в общем объеме украинского товарного экспорта», - отметила экономист. По ее словам, снижение экспорта стали будет частично компенсировано увеличением продаж зерна в результате отмены экспортных пошлин. Однако, по словам Е.БЕЛАН, объемы импорта останутся высокими из-за повышения цены газа и сезонного роста объема закупок для проведения отопительного сезона. «Таким образом, мы не видим факторов, которые могли бы существенно улучшить состояние баланса текущего счета в четвертом квартале 2011 г., кроме как договоренность с Россией о снижении цен на газ», - отметила Е.БЕЛАН. В то же время, по ее словам, при фактически закрытом доступе на внешние рынки капитала, отток долгового капитала продолжится, хотя будет незначительным. «Объемы покупки наличной инвалюты населением также должны сократиться по сравнению с 1,8 млрд. дол. в сентябре, но мы ожидаем, что отток валюты через этот канал все равно будет существенным», - отметила экономист.

Напомним, дефицит текущего счета Украины составил в сентябре 1 млрд. дол., увеличившись с 957 млн. дол. в августе и составив за 9 месяцев 2011 г. 5,5 млрд. дол. (по сравнению с 0,5 млрд. дол. за этот же период прошлого года).