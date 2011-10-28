Минэкономразвития объяснило, когда начнут штрафовать интернет-продавцов без офисов

Субъекты интернет-торговли, работающие без офисных помещений, будут подвергаться штрафным санкциям уже через 6 месяцев после вступления в силу закона о внутренней торговле.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, ссылаясь на заявление директора департамента развития торговли Минэкономразвития Игоря ГАРБАРУКА.

«В случае нарушения этих требований уже через шесть месяцев после опубликования Закона те субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют дистанционную торговлю и не имеют офисного помещения, могут быть оштрафованы», - заявил И.ГАРБАРУК.

При этом он отметил, что речь идет лишь об офисных помещениях. Складские же помещения, которыми должны пользоваться субъекты интернет-торговли, могут не принадлежать им, а находиться в аренде.

«Мы понимаем, что субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют торговлю через Интернет, не обязательно должны иметь свои складские помещения, поскольку они могут сотрудничать с другими предприятиями, у которых есть складские помещения для хранения товаров», - подчеркнул он.

Кроме того, согласно с положениями законопроекта, субъекты ведения хозяйства в сфере дистанционной торговли, отметил И.ГАРБАРУК, обязаны предоставлять покупателям информацию о своем наименовании, местонахождении, сведениях о государственной регистрации, наличии патента или лицензии, товарах и условиях договора покупки-продажи путем ее размещения в каталогах, буклетах, проспектах, информационных сетях, в частности, в Интернете.

«При этом никаких ограничений относительно товаров для дистанционной торговли проектом не предусмотрено», - подчеркнул представитель Мнэкономразвития.

В целом, по его словам, реализация Закона позволит обеспечить ценовую стабильность на рынке социально значимых товаров, повысить качество торгового обслуживания потребителей, увеличить в Украине количество торговых площадей к уровню Европейских (650 кв.м. на 1 тыс. человек).

Напомним, что 12 октября Кабинет министров одобрил проект Закона «О внутренней торгове» для передачи его на рассмотрение Верховной Радой.