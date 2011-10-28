Рост ВВП за 9 месяцев по предварительным подсчетам составляет 5,3%

Рост ВВП за январь-сентябрь 2011 года по предварительным подсчетам составляет 5,3%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, ссылаясь на информацию первого заместителя министра экономразвития Вадима КОПЫЛОВА.

За 9 месяцев 2011 года общий объем кредитных ресурсов, сообщил В.КОПЫЛОВ, предоставленных банками в экономику Украины, увеличился на 9,3%, или на 67,6 млрд. грн., составив 791,6 млрд. грн.

По его словам, возобновление кредитования способствовало росту деловой активности.

За 9 месяцев с начала года увеличение производства отечественной продукции в агропромышленном комплексе составляет 13,7%, увеличение объемов промышленного производства составило 8,6%, а прибыль предприятий выросла на 30,9% и составила 65 млрд. грн.

Рост прибылей способствовал активизации инвестиционной деятельности - инвестиции в основной капитал увеличились на 15,9%, подчеркнул В.КОПЫЛОВ.

Кроме того, он отметил, что за 9 месяцев текущего года индекс потребительских цен увеличился лишь на 4,2% (за соответствующий период 2010 года – 7,4%, в 2009 году – 9,1%, в 2008 году – 16,1%).

При этом в январе-августе среднемесячная заработная плата штатного работника выросла на 18,1% (сравнительно с январем-августом 2010 года) и составляла 2550 грн.

Рост реальной среднемесячной заработной платы составлял 7,7%, минимальная заработная плата повышена на 8,4%.