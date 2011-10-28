«VAB Банк» поддерживает инициативу депутатов относительно проведения проверки в учреждении

«VAB Банк» поддерживает инициативу народных депутатов Украины Александра ЕДИНА и Евгения ЦАРЬКОВА относительно проведения проверки финансового учреждения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что ранее депутаты заявили о необходимость провести аудит «VAB Банка».

В банке заявили, что в случае создания специальной комиссии в Верховной Раде по расследованию обстоятельств, которые сложились в банке в связи со злоупотреблениями предыдущего руководства, а также по запросу правоохранительных органов «VAB Банк» готов предоставить любую необходимую для такого расследования информацию.

В банке удивлены эмоциональными заявлениями депутатов относительно необходимости принятия мер относительно нового владельца банка, поскольку озвученные ими же предположения о схемах выведения средств из финучреждения напрямую касаются деятельности прежнего владельца. «VAB Банк» поддерживает призывы депутатов привлечь его к ответственности за осуществленные им правонарушения и приветствует намерение Александра ЕДИНА подать соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру, МВД, ГНСУ и Национальный банк.

«VAB Банк» также сообщает, что пока не получал приглашения от Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики принять участие в рассмотрении информации о банке на ближайшем заседании. При этом отмечается, что банк готов предоставить всю необходимую информацию на запрос Комитета и лично его члену Евгению ЦАРЬКОВУ, включая данные о незаконном использовании механизмов рефинансирования от НБУ.

По инициативе нового владельца «VAB Банка» уже проведен комплексный внутренний аудит операций, которые осуществлялись в период пребывания во главе учреждения прежнего владельца. Если, по предварительным оценкам, схемы с выдачей средств связанным лицам стоили финучреждению свыше 1 млрд. грн., то по уточненным результатам аудита оказалось, что эта цифра была занижена, по меньшей мере вдвое. Документальные подтверждения выявленных злоупотреблений в настоящий момент оформляются для передачи в Национальный банк, Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины. «VAB Банк» уже обратился к регулятору и правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на злоупотребления предыдущего владельца. Кроме того, банк просит эти органы обратить внимание и на влияние информационного поля вокруг процедуры возвращения кредитной задолженности предыдущего владельца (ее в настоящий момент осуществляют юридический департамент банка и юристы нового владельца) на финансовую систему страны в целом.

Кроме того, «VAB Банк» официально заявляет, что информационное противостояние вокруг долгов одного из недобропорядочных клиентов не влияет на финансовую стабильность всего учреждения. Работа проходит в штатном режиме. Банк с избытком выполняет все нормативы НБУ относительно адекватности капитала и ликвидности, что является залогом уверенности вкладчиков в нормальной работе учреждения.

В частности, норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) по состоянию на 1 октября 2011 г. составлял 16,02% при норме не менее 10%, норматив мгновенной ликвидности (Н4) – 59,19% при норме не менее 20%, норматив текущей ликвидности (Н5) – 64,65% при норме не менее 40%, норматив краткосрочной ликвидности (Н6) – 72,68% при нормативном значении не менее 60%.

Справка УНИАН. «VAB Банк» на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 7,737 млрд. грн., обязательства – 7,065 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 6,343 млрд. грн., собственный капитал – 671,498 млн. грн., уставный капитал - 1 млрд. 248,6 млн. грн.

«VAB Банк» в I полугодии 2011 года сократил чистый убыток на 22,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 158,278 млн. грн.