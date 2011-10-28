Банк «Финансы и кредит» в январе-сентябре получил чистую прибыль 3,1 млн. грн.

Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) в январе-сентябре 2011 года получил чистую прибыль 3,132 млн. грн. по сравнению с убытком 54,085 млн. грн. за соответствующий период 2010 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» (№200 от 28 октября т.г.).

Активы банка за отчетный период уменьшились на 3% и на 1 октября 2011 года составили 21,7 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов выросли на 2,6%, до 19,34 млрд. грн., обязательства уменьшились на 3,3%, до 19,84 млрд. грн.

Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 2 млрд. грн., собственный капитал вырос на 0,2% - до 1,86 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка по состоянию на 1 июля 2011 года являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.